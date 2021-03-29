Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Весенний призыв начнется с 1 апреля и продолжится до 15 июля. Планируется, что на службу отправятся 134 650 новобранцев.

Отсрочку от армии могут получить те, у кого есть проблемы со здоровьем, кто учится в школе или высшем учебном заведении. Еще одной причиной могут быть некоторые семейные обстоятельства.

В России срочная служба продолжается ровно год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что призывная система в российской армии отойдет в прошлом, но для такого шага необходимо должное время и финансирование. Президент отметил, что в современном мире профессиональная армия более востребована.

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