В российских школах с 1 сентября усилят антиковидные меры

В российских школах с 1 сентября усилят антиковидные меры
Соблюдение мер позволит продолжить учебный год в очном формате. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В День знаний, 1 сентября, в школах России для безопасности учащихся и учителей усилят противоэпидемиологические меры. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, на школьных линейках будут усилены антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Это поможет сберечь здоровье как детей, так и педагогов.

Как сообщил ТАСС, Кравцов отметил, что дети будут получать здания очно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году более 11,5 млрд рублей. В ближайшую неделю в школах города пройдёт целый комплекс мероприятий по обновлению и улучшению материально-технической базы и обеспечению безопасности и комфортного обучения школьников.

1 сентября Россия школы


 

Новости партнеров
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесах Ленинградской области созрела брусника
В российских школах с 1 сентября усилят антиковидные меры
Разведчики проникли в тыл ракетчиков в Ленобласти
Бузова посоветовала девушкам никогда не отказываться от дорогих подарков
Варнава призналась, почему не афишировала отношения с Хрусталевым
В Роспотребнадзоре назвали длительность проблем с дыханием после COVID
В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
В Пулково в воскресенье задержали два рейса