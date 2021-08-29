В российских школах с 1 сентября усилят антиковидные меры

В День знаний, 1 сентября, в школах России для безопасности учащихся и учителей усилят противоэпидемиологические меры. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, на школьных линейках будут усилены антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Это поможет сберечь здоровье как детей, так и педагогов.

Как сообщил ТАСС, Кравцов отметил, что дети будут получать здания очно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году более 11,5 млрд рублей. В ближайшую неделю в школах города пройдёт целый комплекс мероприятий по обновлению и улучшению материально-технической базы и обеспечению безопасности и комфортного обучения школьников.