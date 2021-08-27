Власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году свыше 11,5 млрд рублей

На капремонт и общие ремонтные работы город потратит более 4,5 млрд рублей. Фото: Baltphoto

На капремонт и общие ремонтные работы город потратит более 4,5 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году более 11,5 млрд рублей.

В ближайшую неделю в школах города пройдёт целый комплекс мероприятий по обновлению и улучшению материально-технической базы и обеспечению безопасности и комфортного обучения школьников. Пожарная и антитеррористическая безопасности здесь на первом месте.

На капремонт и общие ремонтные работы город потратит более 4,5 млрд рублей. Обеспечение антитеррористической безопасности оценивают в 4,2 млрд рублей. Пожарную безопасность оценили в 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает 78.ru.

На приобретение школьной мебели для школы № 655 город потратит 497 тыс. рублей, а для школы-интерната № 6 — 620 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минобрнауки считают, что из-за роста числа олимпиадников нужно ужесточить требования к проведению конкурсов, дающих право на поступление в университеты без экзаменов.