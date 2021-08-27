Минобрнауки может ужесточить требования к проведению олимпиад школьников

В Минобрнауки считают, что из-за роста числа олимпиадников нужно ужесточить требования к проведению конкурсов, дающих право на поступление в университеты без экзаменов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что надо решать проблему в университетах, когда число выпускников-стобалльников и победителей олимпиад бывает больше, чем число бюджетных мест.

Так, необходимо очень внимательно проанализировать систему олимпиад. Число олимпиадников растет. Фалькоав отметил, что требования к проведению олимпиад надо пересмотреть и серьезно их ужесточить. Об этом сообщает РБК.

Он обратил внимание на то, что министерство совместно с Рособрнадзором исследует, как по отдельным дисциплинам увеличивается число стобалльников по ЕГЭ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на международной олимпиаде, которая прошла в Гонконге, команда школьников из России завоевала одну золотую медаль и две серебряные.