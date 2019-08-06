Российские школьники успешно выступили на международной олимпиаде по географии

На международной олимпиаде, которая прошла в Гонконге, команда школьников из России завоевала одну золотую медаль и две серебряные. Трое из ребят были зачислены в Московский государственный университет на географический факультет.

В состав российской сборной вошли четыре участника из Москвы и Саратова. Как сообщает «ТАСС», подготавливали учеников к олимпиаде представители факультета географии в МГУ. Состязание состояло из трех туров, школьникам нужно было пройти теоретические, практические и тестовые испытания на английском языке. Сборная добилась высоких результатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии в Петербурге театральной олимпиады. Участники выступали на сцене Александринского театра, где и произошел официальный старт олимпиады в 2019 году.