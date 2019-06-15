В Петербурге откроется международная театральная олимпиада

В субботу, 15 июня, в Петербурге стартует международная театральная олимпиада, в которой примут участие артисты из Нидерландов, Франции, Польши, а также несколько российских коллективов.

Основные события будут проходить на площади Островского. Александринский театр станет главной сценой и трибуной церемонии открытия: отсюда будет дан официальный старт Театральной олимпиаде 2019, с балкона центрального фасада театра прозвучат официальные выступления первых лиц страны, в том числе, министра культуры РФ Владимира Мединского.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на Театральную олимпиаду выделят 250 млн рублей. Финансирование олимпиады будет проводиться на конкурсной основе. По словам врио губернатора Александра Беглова, проведение такого масштабного мероприятия очень важно для Петербурга, так как оно привлечет в город большой поток туристов.