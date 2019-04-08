В Петербурге на Театральную олимпиаду выделят 250 млн рублей

Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Петербурга

Этот вопрос обсуждался на малом заседании правительства Петербурга во вторник, 8 апреля.

Финансирование олимпиады будет проводиться на конкурсной основе. По словам врио губернатора Александра Беглова, проведение такого масштабного мероприятия очень важно для Петербурга, так как оно привлечет в город большой поток туристов. Также действующий градоначальник дал распоряжение проработать вопрос об упрощении визового режима на период проведения олимпиады.

«Мы тратим очень большие деньги на это мероприятие, и нам необходим результат, выраженный, в том числе, в деньгах, — добавил Александр Беглов.

Театральная олимпиада будет проходить в Северной столице с июня по декабрь 2019 года. В ней примут участие российские театры из 17 регионов страны и 49 заграничных театров. В рамках мероприятия будут сыграны более 50 спектаклей. Организатором олимпиады выступил Александринский театр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Мариинский театр вошел в тройку самых популярных театров в России.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов театр театральная олимпиада
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вор пытался вскрыть кассу детского парка в ТРК “Норд”
Глава Финляндии прибыл на встречу с Путиным на “Аллегро”
Пост главы Росприроднадзора по Северо-Западу займет Евгений Золотов
“Промстрой” задолжал работникам 2,8 млн рублей
В 2018 году водители Петербурга воспользовались перехватывающими парковками ...
В Петербурге на Театральную олимпиаду выделят 250 млн рублей
Для снижения аварий трассы Ленобласти латают и готовят к потопу
«Зайцы» Петербурга накатались на 630 тысяч рублей