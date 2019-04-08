В Петербурге на Театральную олимпиаду выделят 250 млн рублей

Этот вопрос обсуждался на малом заседании правительства Петербурга во вторник, 8 апреля.

Финансирование олимпиады будет проводиться на конкурсной основе. По словам врио губернатора Александра Беглова, проведение такого масштабного мероприятия очень важно для Петербурга, так как оно привлечет в город большой поток туристов. Также действующий градоначальник дал распоряжение проработать вопрос об упрощении визового режима на период проведения олимпиады.

«Мы тратим очень большие деньги на это мероприятие, и нам необходим результат, выраженный, в том числе, в деньгах, — добавил Александр Беглов.

Театральная олимпиада будет проходить в Северной столице с июня по декабрь 2019 года. В ней примут участие российские театры из 17 регионов страны и 49 заграничных театров. В рамках мероприятия будут сыграны более 50 спектаклей. Организатором олимпиады выступил Александринский театр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Мариинский театр вошел в тройку самых популярных театров в России.