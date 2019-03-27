Мариинский театр вошел в тройку самых популярных театров в России

В рейтинге популярности среди россиян Мариинский театр в Санкт-Петербурге занял третью позицию. За него проголосовали 4% опрошенных.

Первое место зрители отдали Большому театру в Москве, за него проголосовали 12% респондентов. На второй строчке рейтинга оказался «Современник» с 6%.

В «десятку» популярных театров в России вошли МХАТ, Ленком, Театр Сатиры, Театр на Таганке и Театр им. Е.Б. Вахтангова.

В ходе опроса были также определены любимые постановки респондентов. Среди широко любимых представлений оказались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», в число лидеров попали спектакль «Мастер и Маргарита» и «Юнона и Авось».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Театр имени Миронова прокомментировал исключение Фурманова (советника Беглова) из СТД. Директора театра «Русская антреприза» исключили из-за его слов о надобности внедрения контрактной системы. Сообщается, что этим обеспокоились руководители других театров Северной столицы.