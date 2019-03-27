Театр имени Миронова прокомментировал исключение Фурманова из СТД

Рудольф Фурманов. Фото: Culture.ru
Рудольф Фурманов. Фото: Culture.ru

Работники театра им. Андрея Миронова считают ситуацию, случившуюся с Фурмановым достаточно «комичной», хотя признаются, что новость об исключении их директора Рудольфа Фурманова из рядов петербургского отделения Союза театральных деятелей (СТД) стала для них шокирующей.

Об этом сообщила пресс-секретарь театра Елена Вестергольм, пишет «Мойка 78».

По ее словам, директора театра «Русская антреприза» исключили из-за его слов о надобности внедрения контрактной системы. Сообщается, что этим обеспокоились руководители других театров Северной столицы.

Напомним, что во вторник, 26 марта, правление петербургского СТД единогласно проголосовало за исключение Фурманова из членов союза театральных деятелей.

В 2018 году Рудольф Фурманов был назначен советником по культуре врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что экспертная комиссия по предоставлению субсидий негосударственным театрам выделила театру «Русская Антреприза им. А. Миронова» под руководством Рудольфа Фурманова грант на 15 млн рублей. При этом все остальные негосударственные театры получили менее 500 тыс. рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Рудольф Фурманов русская антреприза СТД театр миронова
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