Мотоциклист погиб, двое пострадали в ДТП на Кушелевке

Мотоциклист погиб, двое пострадали в ДТП на Кушелевке
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Кушелевской дороге столкнулись легковой автомобиль и два мотоцикла. В результате аварии один погиб, двое в больнице.

Как сообщает «Мегаполис», все произошло в ночь на 29 августа у дома 3/2 по Кушелевской дороге. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» выезжал со двора и не уступил дорогу двум мотоциклам, столкновения избежать не удалось.

На мотоцикле «Ямаха ZF-R6» ехали 32-летний водитель и 24-летняя пассажирка. Их на скорой доставили в Елизаветинскую больницу. Мужчина вскоре скончался, а состояние девушки оценивается как средней тяжести. У нее сломаны нос и лопатка.

Мотоциклиста на «Хонда» госпитализировали в Мариинскую больницу. Состояние 24-летнего водителя также средней тяжести. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом кисти.

Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкер насмерть сбил пожилого пешехода и улетел в кювет в Ленобласти.

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