Убить продавщицу кондитерской на Комсомола мог ее знакомый

Полицейские считают, что знакомый женщины причастен к случившемуся.

Сотрудники правоохранительных органов выявили подозреваемого по делу об убийстве 39-летней продавщицы кондитерской лавки у Финляндского вокзала на улице Комсомола. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Мойка78, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, на убийство мог пойти знакомый женщины – трудовой мигрант, которого удалось задержать в Москве. Мужчина рассчитывал улететь из России до тех пор, пока будет пойман. Мотивом могли стать деньги – из кассы пропали восемь тысяч рублей. Также подозреваемый мог испытывать личную неприязнь к продавщице.

Напоминаем, что речь идет об убийстве 39-летней гражданки Узбекистана, чье тело со следами удушения и ножевыми ранениями обнаружили в служебном туалете кондитерской. Она могла быть причастна к продаже наркотических веществ.

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