Суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения технологу зоопарка

Суд Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу главному технологу Ленинградского зоопарка Александру Князеву, обвиняемому в получении взятки.

По версии следствия, накануне Князев на машине подъехал к Ленинградскому зоопарку и получил полмиллиона рублей, за что он пообещал поспособствовать заключение контракта на поставку товаров для своего места работы. Его задержали. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Князев и защитники возражали, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, указав, что обвиняемый страдает рядом заболеваний, отец обвиняемого является пенсионером, страдает заболеваниями и нуждается в уходе.

Сторона защиты указала, что обвиняемого задержали с нарушениями положений УПК РФ, так как фактически задержали после осмотра места происшествия и доставлен в помещение следственного отделения по Петроградскому району, где только ночью составили рапорт о задержании, а затем и протокол задержания.

Срок меры станет известен 12 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор пойдет под суд за неуплату налогов на 160 млн рублей.