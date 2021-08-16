Гендиректор пойдет под суд за неуплату налогов на 160 млн рублей

Он включил заведомо ложные сведения в налоговые на сумму свыше 160 млн рублей. Фото: pixabay

Он включил заведомо ложные сведения в налоговые на сумму свыше 160 млн рублей. Фото: pixabay

В Петербурге будут судить генерального директора одной из фирм, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, перед судом предстанет 57-летний бывший гендиректор одной из организаций.

По данным следствия, гендиректор также был главным бухгалтером и единственным учредителем этой организации. Он заключил с рядом юридических фирм мнимые сделки, чтобы уклониться от уплаты налогов. Он включил заведомо ложные сведения в налоговые на сумму свыше 160 млн рублей.

На недвижимость, автомобили и денежные средства на счетах обвиняемого и фирмы наложили аресты. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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