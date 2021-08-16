В Москве задержали борца с коррупцией при получении взятки

В Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России задержан подозреваемый по статье «Получение взятки».

Следствие определило, что в прошлом месяце, в июле, подозреваемый сговорился с коллегами по месту работы о постоянном получении взяток от представители коммерческой организации.

За это должностные лица не должны были принимать определенные меры, когда проходил таможенный контроль.

Фигурант уголовного дела через посредника потребовал у бизнесмена 700 долларов США, чтобы автомобиль миновал таможенное оформление.

Когда коммерсанта удалось склонить к передаче взятки, то посреднику ушло более 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей.

Подозреваемого задержали. Скоро ему предъявят обвинение, а затем изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела еще не закончено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, экс-начальник из Балтийской таможни пойдет под суд за коррупцию.