Минздрав: школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID

Школьники находятся в группе риска по развитию тяжелой формы коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, более полумиллиона российских школьников переболели COVID-19 или борются с ним в настоящее время. И добавил, что дети находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм болезни.

Как сообщил ТАСС, Салагай отметил, что приостанавливавшееся на время вспышек пандемии проведение профилактических досмотров школьников восстановлено в прежнем объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 сентября для безопасности учащихся и учителей на школьных линейках будут усилены антиковидные меры, рекомендованные Роспотребнадзором.