Защитит ли закаливание горла от коронавируса

О пользе закаливания мы слышим с детства. Обычно имеется в виду комплексное закаливание организма — холодный душ по утрам, растирания мокрым полотенцем, сон в непрогретом помещении. Но поможет ли оно предотвратить современную опасную болезнь — коронавирус?

Смысл закаливания — не только к привычке жить при пониженной температуре. Помимо адаптации организма постоянное воздействие низких температур вызывает повышение иммунитета. Известно, что состояние иммунной системы напрямую зависит от общего тонуса организма. Так как закаливание “запускает” все внутренние процессы — вызывает активное обновление крови, подтягивает кожу, разгоняет лимфу — иммунитет начинает расти прямо пропорционально интенсивности закалки.

Но закаливание — это комплекс методических действий, он не предполагает пропусков и требует дисциплины. Например, для закаливания стоп нужно каждое утро набирать немного воды в ванну и стоять в ней несколько минут. Начиная с воды комнатной температуры и ежедневно охлаждая ее на один градус. Даже такое простое действие потребует времени. Ну а для комплексного закаливания нужны и воздушные ванны, и обтирания, и контрастный душ. Человеку, не привыкшему к самодисциплине, сложно организовать закалку.

Но очень хочется иметь “волшебную таблетку”, особенно от коронавируса. В разгар эпидемии все домашние средства стали обсуждаться и обрастать псевдонаучными доказательствами и подробностями. Одной из теорий оказалось утверждение, что рассасывание кубиков льда может помочь создать в горле “защитный барьер” от коронавируса. Ведь именно там находятся миндалины — скопления лимфоидной ткани. Они действительно участвуют в строительстве иммунитета и защищают организм от проникновения в него патогенов.

Идея закалять миндалины для усиления их работы кажется очень соблазнительной — для этого практически ничего не нужно делать, а рассасывать кубик льда даже приятно.

Работа миндалин — довольно загадочный фактор. Несмотря на развитие науки и изученность человеческого организма, механизм их работы до сих до конца не известен. Миндалины воспаляются во время тонзиллита, и тут действительно может помочь народное средство — кубик льда. Но не для лечения, а для местной анестезии и снижения боли в горле. Точно так же работают таблетки для рассасывания, оказывая дополнительно небольшое антибактериальное действие.

Но запустить иммунную систему, местно “нажав на выключатель” миндалин — невозможно. Также как невозможно адаптировать горло к низким температурам, рассасывая лед. Закаливание действительно действует на организм почти как сказочная панацея от всех болезней, но требует времени, организации и планомерного выполнения упражнений.