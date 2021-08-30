Мужская тайна. На ком медики проводят опыты

Мужской организм отличается от женского не только строением и гормонами, характерными для беременности и грудного вскармливания. Фото: pixabay

Мужской организм отличается от женского не только строением и гормонами, характерными для беременности и грудного вскармливания. Фото: pixabay

На многих лекарствах можно прочесть, что они не рекомендуются или даже запрещены в период беременности и грудного вскармливания. Но это происходит вовсе не оттого, что препараты так уж сильно вредны. Просто большинство участников исследований — мужчины. А так как ни беременными, ни кормящими они быть не могут, данные собрать невозможно.

С одной стороны, это оправдано — мало кто захочет рисковать, находясь в интересном положении. С другой стороны, эта политика привела к негативным последствиям.

Редко, но все же бывают зарегистрированы случаи, когда лекарство, не вызывавшее никаких побочек у мужчин, было допущено на рынок. И уже в процессе использования давало осложнения на плод беременной женщины.

Это случалось из-за столкновения действующих веществ с гормонами, которых не было в мужском организие. В результате происходили химические реакции, выделялись новые вещества, причинявшие вред эмбриону.

На самом деле мужской организм отличается от женского не только строением и гормонами, характерными для беременности и грудного вскармливания. В обычном состоянии набор веществ, циркулирующих в нашей крови, так же различен — в зависимости от пола, возраста и расовой принадлежности.

Почему же в исследованиях не участвуют женщины?

Обычно это аргументируется защитой фертильности. Но если начать разбираться, выходит, что в некоторых случаях женщин не привлекли например потому, что в институте, где проводились исследования, не работал женский туалет (это реальный случай, связанный с балтиморским многолотеним исследованием).

В последние годы ситуация меняется в лучшую сторону — начинают изучать самок крыс, анализировать женские клетки, привлекать женщин-участниц. Социологи считают, что для того, чтобы ввести женщин в равные условия, нужно в первую очередь разбавить основное количество врачей-мужчин. Статистика показывает — смертность от инфаркта миокарда среди пациенток снижалась, когда с ними начинали работать врачи их пола. Конечно, женщины не обладают мистическим знанием, но им легче ориентироваться на особенности женского организма, имея схожий опыт.