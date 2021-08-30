Медленная смерть. Чем опасны продукты глубокой обработки

Медленная смерть. Чем опасны продукты глубокой обработки
Чем глубже обработка - тем дольше срок хранения. Фото: pixabay

Не все продукты, которые мы видим на полках супермаркета, одинаково безопасны. Принято обвинять во всех бедах газировки и чипсы, но и то, что мы привыкли считать “здоровым питанием”, может оказаться не менее вредным. Даже самый натуральный состав меняет свои свойства в процессе обработки.

Зачем обрабатывать продукты

Разумеется, чтобы они сохранялись дольше. Чем глубже обработка — тем дольше срок хранения. Обычная жарка увеличит его на пару дней, а для заготовок подходят заморозка и консервирование.

А вот для создания концентрированного сока или вяленого мяса требуется глубокая многоступенчатая обработка. При этом обычный продукт расщепляется на составляющие — клетчатку, жиры, масла, крахмал, сахара и белки.

Иногда для этого требуется гидрогенизация — в состав продукта встраиваются молекулы водорода. Иногда, наоборот, гидролиз — водород при этом отщепляется.

Поскольку глубокая обработка лишает любое блюдо яркого цвета и вкуса, на ее последних ступенях добавляются красители, ароматизаторы, стабилизаторы, подсластители и прочие химические элементы, которых не встретишь на кухне.

Чем вредит глубокая обработка продуктов

Чтобы это выяснить, диетологи взяли две контрольные группы людей и предложили им меню на одинаковое количество калорий. Результат был неутешительным — группа номер два, получавшая продукты, подвергшиеся глубокой обработке, заметно переедала. В группе номер один участники быстро насыщались и еще долго не испытывали чувство голода, а на их тарелках оставалось немного нетронутой еды. А вот другая группа съедала порции полностью и всё ещё оставалась голодной.

Анализы показали, что рацион, состоявший из продуктов глубокой обработки, повышал в организмах людей гормон, отвечающий за чувство голода. А вот гормон, подавляющий аппетит, наоборот катастрофически снижался.

В итоге участники группы номер два съедали ежедневно примерно на пятьсот калорий больше и набрали в среднем по одному килограмму за две недели. И хотя такой цели не стояло, группа номер один коллективно похудела, пользуясь меню из необработанных блюд.

Как определить по составу продукта его пользу или вред

Чем меньше элементов — тем продукт полезнее. Усилители вкуса и подсластители вызывают чувство голода, а не подавляют его. Поэтому всё, что начинается с заглавной Е, должно отсутствовать в составе. Чем дольше срок годности, тем более глубокой обработке подвергся продукт.

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