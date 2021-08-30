Водителям рассказали, где на этой неделе будут ловить нарушителей скорости

Все зафиксированные комплексами нарушения передаются в ЦАФАП. Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи

Все зафиксированные комплексами нарушения передаются в ЦАФАП. Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи

Городские власти назвали улицы, где на этой неделе с 30 августа по 5 сентября будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи. Отмечается, что места дислокации комплексов определяет управление ГИБДД по Петербургу.

Так, с понедельника нарушителей скорости будут выявлять на Витебском проспекте, Пулковском шоссе, Приморском шоссе, Зеленогорском шоссе, Суздальском шоссе, Парашютной улице, Московском шоссе, Петербургском шоссе, Витебском проспекте, Усть-Ижорском шоссе, Лахтинском проспекте, Митрофаньевском шоссе, Выборгской набережной, Октябрьской набережной, набережной Макарова, Индустриальном проспекте, Ленинском проспекте, Свердловской набережной, Товарищеском проспекте, Заводской улице, Приморском проспекте, Софийской улице, улице Типанова, проспекте Ветеранов, проспекте Славы, Петрозаводском шоссе.

Все зафиксированные комплексами нарушения передаются в ЦАФАП. Инспекторы будут выносить постановления после рассмотрения полученных материалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправлены на штрафстоянку.