За нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправлены на штрафстоянку

Специалисты Государственной административно-технической инспекции провели в Кировском районе плановый рейд. Они выявили нарушителей по парковке машин во дворах. Первый раз изъяли два автомобиля: один мешался на газоне, другой перекрывал доступ к вывозу мусору. Машины уже на штрафстоянке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город получает очень много жалоб от петербуржцев на нарушение правил парковки во дворах. Часто автомобили перегораживают дорогу так, что люди не могут подойти к своему дому. Страдают мамы с колясками. Страдают газоны. Проехать не могут и пожарные, и скорая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По итогам рейда нарушителей привлекут к административной ответственности. Им придется заплатить штраф три тысячи рублей, для юрлиц — 150 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по транспорту опубликовал информацией с инструкцией о том, как узнать о штрафе за нарушения правил парковки.