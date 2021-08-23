Петербуржцам рассказали, как узнать о наличии штрафов за неправильную парковку

Петербуржцам рассказали, как узнать о наличии штрафов за неправильную парковку
Горожанам рекомендуется подключить услугу «Электронные письма» на портале госуслуг для мгновенного получения заказных писем. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Комитет по транспорту опубликовал информацией с инструкцией о том, как узнать подробности о штрафе за нарушения правил парковки.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Сотрудники комитета напомнили, что штраф может прийти в двух случаях: за нарушение правил стоянки у знаков 3.27-3.30 и правил платной парковки.

Место, дата и время выписки штрафа будет указано в самом постановлении о нарушении. Полные подробности можно получить, дождавшись заказного письма после обращения в один из офисов комтранса. Также горожанам рекомендуется подключить услугу «Электронные письма» на портале Госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице до конца 2021 года появятся три новые перехватывающие автостоянки.

Комитет по транспорту спб новости СПб


 

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