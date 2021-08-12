Три перехватывающие парковки откроют в Петербурге до конца года

Перехватывающие парковки появятся у метро "Рыбацкое", "Старая деревня", а также у железнодорожной станции "Царское село". Фото: pixabay

Перехватывающие парковки появятся у метро "Рыбацкое", "Старая деревня", а также у железнодорожной станции "Царское село". Фото: pixabay

В Северной столице до конца 2021 года появятся три новые перехватывающие автостоянки.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, перехватывающие автостоянки откроются у метро «Рыбацкое», «Старая деревня», а также у железнодорожной станции «Царское село».

Новые парковки позволят распределить транспортные потоки на юге, севере и северо-востоке Петербурга, а также разгрузить центр города от большого количества транспорта.

Сейчас в городе есть 17 таких парковок, которые рассчитаны на 1764 машины. В комитете пояснили, что петербуржцы могут бесплатно оставить свои автомобиль на автостоянке и добраться до нужного места на общественном транспорте. На каждой автостоянке имеются велопарковки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы улицы-лидеры в Петербурге по числу нарушений правил парковки.