Три перехватывающие парковки откроют в Петербурге до конца года

В Северной столице до конца 2021 года появятся три новые перехватывающие автостоянки.
Как сообщили в городском комитете по транспорту, перехватывающие автостоянки откроются у метро «Рыбацкое», «Старая деревня», а также у железнодорожной станции «Царское село».
Новые парковки позволят распределить транспортные потоки на юге, севере и северо-востоке Петербурга, а также разгрузить центр города от большого количества транспорта.
Сейчас в городе есть 17 таких парковок, которые рассчитаны на 1764 машины. В комитете пояснили, что петербуржцы могут бесплатно оставить свои автомобиль на автостоянке и добраться до нужного места на общественном транспорте. На каждой автостоянке имеются велопарковки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы улицы-лидеры в Петербурге по числу нарушений правил парковки.