Названы улицы-лидеры в Петербурге по числу нарушений правил парковки

Комитет по транспорту Петербурга на каких городских улицах петербуржцы чаще всего нарушали правила парковки.

Как отметили в пресс-службе ведомства, власти заранее публиковали графики патрулирования улиц, однако автомобилисты все равно нарушали правила, оставляя свои машины под запрещающими знаками.

Лидерами по количеству нарушений стали Гончарная улица, 1-я Советская улица и Лиговский проспект.

«Будьте внимательны при выборе места для парковки и обращайте внимание на дорожные знаки. По всем патрулируемым улицам курсируют автомобили фотовидеофиксации и пешие инспектора. Ваше нарушение не останется незамеченным», — обратились в комитете к городским водителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц.