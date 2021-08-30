На границе с Эстонией в грузовом поезде нашли почти 500 блоков сигарет

Пограничники в Ленинградской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России табачной продукции.
Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону, сигареты зарубежного производства обнаружили во время досмотра грузового поезда в пункте пропуска «Ивангород». Состав следовал из России в Эстонию.
В одном из полувагонов с грузом перевозилась аммиачная селитра, а в ней были сокрыты порядка 468 блоков с сигаретами. По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей.
«По результатам оценки стоимости незаконно перемещаемого груза будет принято правовое решение», — заявили в пресс-службе.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские таможенники выявили почти 9 тысяч «лишних» полотенец. Незадекларированные товары изъяли.