На границе с Эстонией в грузовом поезде нашли почти 500 блоков сигарет

По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

Пограничники в Ленинградской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону, сигареты зарубежного производства обнаружили во время досмотра грузового поезда в пункте пропуска «Ивангород». Состав следовал из России в Эстонию.

В одном из полувагонов с грузом перевозилась аммиачная селитра, а в ней были сокрыты порядка 468 блоков с сигаретами. По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей.

«По результатам оценки стоимости незаконно перемещаемого груза будет принято правовое решение», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские таможенники выявили почти 9 тысяч «лишних» полотенец. Незадекларированные товары изъяли.