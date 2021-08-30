На границе с Эстонией в грузовом поезде нашли почти 500 блоков сигарет

На границе с Эстонией в грузовом поезде нашли почти 500 блоков сигарет
По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

Пограничники в Ленинградской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу России табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по региону, сигареты зарубежного производства обнаружили во время досмотра грузового поезда в пункте пропуска «Ивангород». Состав следовал из России в Эстонию.

В одном из полувагонов с грузом перевозилась аммиачная селитра, а в ней были сокрыты порядка 468 блоков с сигаретами. По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей.

По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО
По предварительной оценке, партия сигарет оценивается более чем на 200 тысяч рублей. Фото: Пограничное управление ФСБ по СПб и ЛО

«По результатам оценки стоимости незаконно перемещаемого груза будет принято правовое решение», — заявили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские таможенники выявили почти 9 тысяч «лишних» полотенец. Незадекларированные товары изъяли.

ленобласть пограничники сигареты


 

Новости партнеров
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобилист врезался в стоящую на остановке маршрутку у «Беговой»
Герой России Роман Шадрин скончался в возрасте 54 лет
КАД усыпан осколками после ДТП с легковушкой и «ГАЗелью»
На границе с Эстонией в грузовом поезде нашли почти 500 блоков сигарет
От последствий коронавируса скончались еще 35 петербуржцев
За первое полугодие шесть петербуржцев незаконно проникли на закрытые ...
В Петербурге мигранты помогли задержать извращенца с детской площадки
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила