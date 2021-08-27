Петербургские таможенники выявили почти 9 тысяч контрафактных полотенец

Партия должна была состоять из 31 тыс. полотенец. Фото:

Партия должна была состоять из 31 тыс. полотенец. Фото:

Сотрудники Котлинского таможенного поста Петербургской таможни выявили нарушение незадекларированные полотенца.

Об этом стало известно в пятницу, 27 августа. На пост прибыла партия «полотенец махровых» из Узбекистана. Согласно документам, указанным в декларации, товарная партия должна была состоять из 31 тыс. штук текстильных изделий общей стоимостью 2,6 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба петербургской таможни, в ходе досмотра было выявлено, что фактическое количество перемещаемых товаров превышает заявленное: 8,5 тыс. полотенец «забыли» указать.

Незадекларированные товары изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся. Речь идет о продукции, подлежащей уничтожению.