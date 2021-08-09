Конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся

Конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся
ОНФ предлагает поручить эту миссию благотворительным фондам. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Общероссийский народный фронт обратился в Росимущество и предложил раздавать нуждающимся изъятые таможней товары.

Речь идет о продукции, подлежащей уничтожению. Также это могут быть товары, невостребованные на торгах. Организация предлагает поручить эту миссию благотворительным фондам, сообщают «Известия».

В ОНФ отметили, что в период пандемии ковида многодетные семьи, одинокие старики и инвалиды столкнулись с проблемой — нехваткой предметов первой необходимости. Однако российская таможня нужные товары уничтожает.

Организация предложила изменить это правило, так как некоторые фонды благотворительности могут сами хранить конфискованное, а спонсоры могли бы помогать им в перевозке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить бывшего начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и его подчиненных, обвиняемых в коррупции.

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Конфискованные таможней товары предложили передавать нуждающимся
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