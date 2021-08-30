Кому не повезет. Какие знаки Зодиака не найдут свою любовь в сентябре

Выезды на природу, посещения читального зала в библиотеке, а может быть - новое творческое увлечение помогут вам развеяться и отвлечься от грустных мыслей. Фото: pixabay

Выезды на природу, посещения читального зала в библиотеке, а может быть - новое творческое увлечение помогут вам развеяться и отвлечься от грустных мыслей. Фото: pixabay

Впереди осень, золотая листва парков и уютные вечера с пледами и глинтвейном. Не всегда отношения завязываются ярким летом, иногда они приходят в пору дождей. И выглядят они чаще куда крепче и романтичнее — прогулки под зонтом, встречи в маленьких кафе… Но будьте осторожны!

Не всем знакам Зодиака предстоит встретить настоящую любовь.

Если вы родились под знаком Девы, эта осень не принесёт вам длительных отношений. Возможно, именно сейчас вы расстались с партнёром — и это не повод бросаться в омут новых отношений. Встреча с новой пассией возможна, но вот увлекаться ей не стоит. Насладитесь моментом, позвольте себе поступать легкомысленно. Чтобы не коротать дождливые вечера в одиночестве, соглашайтесь на приглашения в кино или на вечер танцев. Но не думайте о будущем и не планируйте брак. Эта связь не выдержит первых холодов.

Острожные Весы сейчас в особенной опасности — им как никогда нужна поддержка и забота. Но чересчур глубокое доверие к новому партнёру может принести боль: на эту осень звёзды рисуют им встречу с очень легковесными людьми.

Лучше вовсе не погружаться в отношения: позвоните друзьям или близким, навестите родителей или побудьте наедине. Выезды на природу, посещения читального зала в библиотеке, а может быть — новое творческое увлечение помогут вам развеяться и отвлечься от грустных мыслей.

Эта осень — хороший период, чтобы заняться своим здоровьем. Одиночество не помешает, а даже поможет вам достичь гармонии. Но не перенапрягайтесь: лучше займитесь йогой, пилатесом, сделайте комплексное обследование организма или подыщите хорошего психолога.

А вот что касается Львов, тут Фортуна совсем прячется и не даёт надежд. Их ожидают не просто «короткие встречи», отношения, которые могут завязаться у Львов осенью, — хитрая ловушка.

Возможно, вам покажется странным, что человек, с которым вы давно знакомы, вдруг оказался рядом и хочет открыться вам в своих сокровенные чувствах. Тем более что вы так хорошо знаете его… Может показаться, что такие отношения абсолютно безопасны, но берегитесь — здесь нет никаких чувств. Вашим старым знакомым руководит только холодный расчёт. Не поддавайтесь на провокации, а чтобы не дать слабину — с головой уйдите в работу. Кстати, именно этот поступок принесёт вам удачу: звезды благоволят к новым достижениям и карьерному росту.