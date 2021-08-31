Петербург намеревается выкупить свыше 50% акций «Теплосети» к 2024 году

Власти Петербурга планируют выкупить больше половины акций Теплосети к 2024 году. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Власти Петербурга планируют выкупить больше половины акций Теплосети к 2024 году. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Правительство Петербурга намеревается стать главным акционером тепловой компании.

Накануне, 30 августа, проходили «нулевые чтения» бюджета, в ходе чего руководитель комитета по энергетике Андрей Бондарчук заявил, что менее, чем через три года, к 2024, город собирается купить свыше 50% акций «Теплосети».

По мнению Бондарчука , в настоящий момент Петербургу принадлежит 38,7%. По информации главы комитета, правительство понемногу вкладывает денежные средства в предприятие. Так, в 2019 году в организацию направили порядка 1,5 млрд рублей, в прошлом же году — три млрд, а в 2021 планируется потратить на активы тепловой компании 2,5 млрд рублей.

Помимо прочего, Бондарчук добавил, что таким образом Правительство Петербурга хочет дополнительно финансировать «Теплосеть», чтобы иметь влияние на аварийность. В настоящий момент 40% теплотрасс предприятия служат уже более 25 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург почти на 100% готов к отопительному сезону.