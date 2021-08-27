Петербург почти на 100% готов к отопительному сезону

На данный момент готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону равна 96%. Энергетики тестируют системы теплоснабжения.

Летом теплоснабжающие компании полностью выполнили плановые ремонтные работы источников тепла. Они провели различные испытания теплосетей и создали резервные запасы топлива. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В скором времени в Северной столице начнется периодическое протапливание. Самыми первыми к теплу подключат больницы и поликлиники, детские сады и школы. Жилые дома будут подключаться по решению управляющих компаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники «Теплосети» решили провести испытания тепловых сетей в двух районах Санкт-Петербурга — Выборгском и Калининском и в одном районе Ленобласти — во Всеволожском. Кроме того, будут проверены трубы во Всеволожском районе Ленинградской области.