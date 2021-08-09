«Теплосеть» проведет испытания в Выборгском и Калининском районах

«Теплосеть» проведет испытания в Выборгском и Калининском районах
«Теплосеть» испытает трубы в Выборгском и Калининском районах. Фото: teplosetspb.ru

Кроме того, будут проверены трубы во Всеволожском районе Ленинградской области. Эксперты определят, в каком состоянии находятся трубы незадолго до отопительного сезона.

Сотрудники «Теплосети» решили провести испытания тепловых сетей в двух районах Санкт-Петербурга — Выборгском и Калининском и в одном районе Ленобласти — во Всеволожском. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе предприятия.

Известно, что работы пройдут 10 августа, чтобы проверить трубы на плотность и прочность и подготовиться к отопительному сезону. Ненадежные участки трубопроводу обязательно дадут о себе знать и их можно будет оперативно заменить.

«В зону работ Калининского и Выборгского районов входят тепловые сети, проходящие по улицам: Верхняя, Домостроительная, проспект Культуры.

В зону работ деревни Новое Девяткино входят тепловые сети, проходящие по улицам: Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Ветеранов, Славы, Заводская, Капральская, кварталы 1, 2», — указывается в сообщении.

Кроме этого, в Мурино проверят тепловые сети, которые проходят по улицам: Оборонная, Лесная, Боровая, Шувалова, проспект Авиаторов Балтики, Шоссе в Лаврики, Привокзальная площадь, Скандинавский, Охтинская аллея, бульвар Менделеева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения, которые введут в период с 7 по 9 августа.

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