В центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем

В центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем
Важно добиться лабораторной стабильности штаммов для их использования в лекарствах. Фото: pixabay.com

Развитие ковида может остановиться на одном или нескольких мутациях. Такое количество штаммов назвал глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Он отметил, что вирус молодой, он меняется, и ученые еще не знают, на чем он может остановиться. Будет ли это одна мутация, которая вытеснит остальные, или это будут несколько мутаций, как у гриппа. Задача центра Чумакова на данный момент — выделить имеющиеся штаммы, культивировать их, отметил Ишмухаметов. Об этом сообщает RT.

Он обратил внимание на то, что важно добиться лабораторной стабильности штаммов для их использования в лекарствах. Ученый добавил, что в центре Чумакова есть научная коллекция штаммов ковида, она постоянно растет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица начала «сдавать позиции» и оказалась уже на четвертом месте по суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

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