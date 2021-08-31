Петербург упал на 4-е место в антирейтинге суточной заболеваемости COVID

Петербург упал на 4-е место в антирейтинге суточной заболеваемости COVID
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

К счастью, Северная столица начала «сдавать позиции» и оказалась уже на четвертом месте по суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщает 31 августа оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Петербург «обогнала» Свердловская область.

За прошедшие сутки в городе на Неве зафиксировали 513 новых случаев заболевания COVID, при том, что позавчера их было 549. Так, Петербург оказался на четвертом месте в статистике суточной заболеваемости. В Свердловской же области, которая теперь «красуется» на третьем месте 516 заболевших.

За минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 17 813 человек. К летальному исходу за последние 24 часа вирус привел в 795 случаях, за все время пандемии скончались 183 224 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в РФполностью выздоровели 18 624 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Векторе» создали вакцину, защищающую от всех штаммов коронавируса.

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