В Петербурге введены в эксплуатацию 20 новых скоростных фоторадаров

Сам проект направлен на уменьшение числа аварий на дорогах города. Фото: Администрация Ленинградской области

Сам проект направлен на уменьшение числа аварий на дорогах города. Фото: Администрация Ленинградской области

В Петербурге начали работать 20 комплексов фотовидеофиксации. Они регистрируют нарушения скорости.

Вместе с новым оборудованием за 2021 год в Северной столице установили 240 новых комплексов контроля скорости. Вместе с установкой таких радаров завершается первый этап развития петербургской системы фиксации нарушений. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Комплексы установили на Дунайском проспекте, улице Зины Портновой, проспекте Славы, проспекте Маршала Жукова, Пискаревском проспекте, улице Димитрова и др.

Начался второй этап реализации проекта: установили 20 комплексов фиксации нарушений на перекрестках. Сам проект направлен на уменьшение числа аварий на дорогах города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый автобусный маршрут № 120, который поможет добираться жителям ЖК «Юнтолово» до станции метро «Беговая», запустили сегодня.