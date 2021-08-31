В Петербурге запустили новый автобусный маршрут до метро «Беговая»

Ранее автобус планировали запустить только в следующем году. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ранее автобус планировали запустить только в следующем году. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Новый автобусный маршрут № 120, который поможет добираться жителям ЖК «Юнтолово» до станции метро «Беговая», запустили сегодня, 31 августа. Ранее пассажиров перевозили только частные маршрутки.

Так, открывается маршрут № 120 «Лахтинский разлив — метро «Беговая» — Юнтолово». Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Интервалы движения автобусов будут от 16 до 25 минут. От метро «Беговая» до Юнтолово автобус буде добираться 35-40 минут.

Ранее автобус планировали запустить только в следующем году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Транспортные средства перекрыли две полосы движения. Авария случилась в воскресенье, 29 августа, на Аничковом мосту. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».