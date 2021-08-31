В Петербурге запустили новый автобусный маршрут до метро «Беговая»

В Петербурге запустили новый автобусный маршрут до метро &#171;Беговая&#187;
Ранее автобус планировали запустить только в следующем году. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Новый автобусный маршрут № 120, который поможет добираться жителям ЖК «Юнтолово» до станции метро «Беговая», запустили сегодня, 31 августа. Ранее пассажиров перевозили только частные маршрутки.

Так, открывается маршрут № 120 «Лахтинский разлив — метро «Беговая» — Юнтолово». Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Интервалы движения автобусов будут от 16 до 25 минут. От метро «Беговая» до Юнтолово автобус буде добираться 35-40 минут.

Ранее автобус планировали запустить только в следующем году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Транспортные средства перекрыли две полосы движения. Авария случилась в воскресенье, 29 августа, на Аничковом мосту. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

автобусный маршрут беговая запуск метро юнтолово


 

Новости партнеров
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы жалуются на постоянные очереди и мусор у ЕМЦ на Красных Текстильщиков
В Петербурге введены в эксплуатацию 20 новых скоростных фоторадаров
Банки опровергли сведения о нарушении Wildberries правил платежных систем
От чего ещё привиться: список доступных вакцин для взрослых
Путин подписал указ о выплате в 15 тыс. военным и сотрудникам МВД
Как домашние животные помогают выздороветь
В центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем
Полный набор: какие анализы и обследования нужно делать после коронавируса