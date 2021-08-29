ДТП с автобусом и легковушкой перекрыло движение на Аничковом мосту

ДТП на Аничковом мосту. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП на Аничковом мосту. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В центре Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Транспортные средства перекрыли две полосы движения.

Авария случилась в воскресенье, 29 августа, на Аничковом мосту. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль марки «Лада» и общественный транспорт перекрыли две полосы движения в сторону площади Восстания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и спасатели прибыли к ДТП на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе.