ДТП с автобусом и легковушкой перекрыло движение на Аничковом мосту

В центре Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Транспортные средства перекрыли две полосы движения.
Авария случилась в воскресенье, 29 августа, на Аничковом мосту. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автомобиль марки «Лада» и общественный транспорт перекрыли две полосы движения в сторону площади Восстания.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и спасатели прибыли к ДТП на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе.