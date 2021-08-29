Скорая и спасатели прибыли к ДТП на перекрестке Дунайского и Московского

Место ДТП перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Петербурге на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе произошло серьезное ДТП. На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. Один из них в результате удара улетел в столб. Второй транспорт остался с разбитым капотом на проезжей части.

Информация о состоянии водителей не приводится. Движение на участке затруднено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисты заметили разбитый каршеринг, брошенный на Северном проспекте.