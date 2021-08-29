Автомобилисты заметили разбитый каршеринг, брошенный на Северном проспекте

Автомобилисты заметили разбитый каршеринг, брошенный на Северном проспекте
Место ДТП на пересечении Северного и Светлановского проспектов. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Петербурге на пересечении Северного и Светлановского проспектов заметили разбитый каршеринговый автомобиль.

Дорожный инцидент случился сегодня, 29 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованный кадрах видно, что арендованный автомобиль брошен посреди проезжей части. У машины сильно повреждена передняя часть, других участников аварии на месте не зафиксировано.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга протаранил припаркованные машины на Планерной.

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