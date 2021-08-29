Автомобилисты заметили разбитый каршеринг, брошенный на Северном проспекте

В Петербурге на пересечении Северного и Светлановского проспектов заметили разбитый каршеринговый автомобиль.
Дорожный инцидент случился сегодня, 29 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованный кадрах видно, что арендованный автомобиль брошен посреди проезжей части. У машины сильно повреждена передняя часть, других участников аварии на месте не зафиксировано.
Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга протаранил припаркованные машины на Планерной.