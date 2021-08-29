Водитель каршеринга протаранил припаркованные машины на Планерной

В ночь на 29 августа в Приморском районе Петербурга на Планерной улице, 45, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга.

По предварительной информации, водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и влетел в припаркованные автомобили.

«Каршеринг влетел в припаркованные вдоль дороги машины на Планерной, 45. Собрал 3 машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«На Планерной 14 у въезда в гаражный кооператив такой же каршеринг поперёк дороги в сторону набережной стоит, к нему прижат мотоцикл», — пишут пользователи Сети.

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