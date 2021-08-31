Что нельзя делать до и после прививки от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса — полдела. Важно правильно вести себя до и после вакцинации, чтобы не навредить себе и не свести на нет усилия врачей.

Самая лучшая подготовка к прививке — здоровый сон. Не важно, какую именно вакцину вы выберете — КовиВак, Спутник V или Pfizer. В любом случае во время вакцинации в организм попадает агрессивный белок, который провоцирует защиту. Если вы хотите перенести прививку максимально легко, без повышения температуры и ломоты в костях, нужно заранее позаботиться о себе.

В течение недели перед вакцинацией старайтесь ложиться как можно раньше, не подвергаться стрессу и не брать тяжёлых задач на работе. Лучше отказаться от приёма алкоголя, составить меню из лёгкой и здоровой пищи. От спорта отказываться не стоит, но силовые тренировки и новые достижения лучше перенести.

В целом организму требуется санаторно-курортный режим. Если курение входит в список ваших вредных привычек, постарайтесь его ограничить. Любые токсины требуют выведения, а для этого ежедневно тратится до тридцати процентов энергии.

Врачи рекомендуют подготовиться и психологически. Прививка от гриппа или полиомиелита не вызывает такого мандража, как Спутник или Ковивак.

На фоне пандемии ажиотация вокруг вируса растет, вакцина обрастает слухами, многие медийные персоны без зазрения совести публикуют далекие от истины рассказы об ухудшении самочувствия. Психологическое состояние — не шутки и не пустяки, оно является важной составляющей здоровья. Поэтому отложите просмотр фильмов и сериалов в духе хоррор сайнс, не читайте желтую прессу и не доверяйте досужим сплетням. Иначе рискуете отыскать у себя самые страшные и невероятные симптомы или пролежать несколько дней с психосоматическим расстройством.

Несмотря на условия пандемии, вакцина от коронавируса — обычная прививка, заболеть или тем более умереть от которой невозможно.

После вакцинации оптимально позволить себе двое суток отдыха. Реакция организма обычно начинает проявляться через несколько часов — к этому моменту лучше уже закончить все дела, запастись вкусной и несложной в приготовлении едой, доехать до дома и лечь в постель.

Примерно через десять часов слабость и озноб могут пройти, но это не значит, что о вакцинации можно забыть. Воздержитесь от алкоголя и активных движений — и то, и другое разжижает кровь и выводит жидкость из организма. А вместе с ней выводится и вакцина. При быстром выведении организм не успеет достаточно изучить “врага” и создать полную иммунную защиту.

Поэтому жить полной жизнью лучше начинать на третьи сутки после прививки.