Петербуржец нанес своему другу более 150 ножевых ранений

Петербуржец нанес своему другу более 150 ножевых ранений
Мужчину уже был судим. Фото: Baltphoto

Суд рассмотрит дело петербуржца, который во время ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в убийстве, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый в начале 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим знакомым. Как считает следствие, он нанес потерпевшему не менее 159 ударов колюще-режущими предметами., а также 49 раз ударил его твердыми тупыми предметами. Мужчина умер на месте происшествия от полученных ранений.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи нашли причастного к убийству 46-летнего жителя поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили в областном управлении СК, в июне недалеко от дома №9 микрорайона Свердлова-1 нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

прокуратура убийство уголовное дело


 

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