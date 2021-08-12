В поселке имени Свердлова раскрыли убийство 46-летнего мужчины

В поселке имени Свердлова раскрыли убийство 46-летнего мужчины
Следователи раскрыли убийство. Фото: СУ СК по Ленобласти

Следователи нашли причастного к убийству 46-летнего жителя поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в областном управлении СК, в июне недалеко от дома №9 микрорайона Свердлова-1 нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было открыто уголовное дело об убийстве.

Убийство было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не удалось. Предполагаемого преступника нашли только спустя полтора месяца.

Им оказался ранее не судимый 42-летний местный житель. Во время допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи настаивают на заключении под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что напавшему на 97-летнюю петербурженку на Васильевском вынесли приговор.

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