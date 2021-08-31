Проценко предсказал вспышку COVID-19

Проценко предсказал вспышку COVID-19
Все эти условия могут привести к вспышке тяжелого течения ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вспышка ковида возможна в сентябре-октябре.

Так он считает исходя из нескольких факторов: возращение жителей России из отпусков и сезонный грипп. Об этом сообщает URA.RU.

Все эти условия могут привести к вспышке тяжелого течения ковида.

Проценко отметил, что людям придется существовать с ковидом в будущем, а прививка — единственный способ избежать тяжелой формы вируса. Если же позиция россиян будет пассивной, то не исключено, что у медиков «опять будет работа».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перенесшие ковид нередко страдают от искажения или полной потери обоняния. Как восстановить обоняние, рассказала инфекционист Светлана Малиновская. Так, эксперт советует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также держать в норме свое психическое здоровье.

вспышка денис проценко коронавирус осень прогноз


 

Новости партнеров
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Стало известно, когда запустят «Северный поток — 2»
В Ленобласти 1 сентября ожидается до +18 градусов тепла
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Назван один из признаков рака легких
Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19
В грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны