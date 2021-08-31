Проценко предсказал вспышку COVID-19

Все эти условия могут привести к вспышке тяжелого течения ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Все эти условия могут привести к вспышке тяжелого течения ковида. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вспышка ковида возможна в сентябре-октябре.

Так он считает исходя из нескольких факторов: возращение жителей России из отпусков и сезонный грипп. Об этом сообщает URA.RU.

Все эти условия могут привести к вспышке тяжелого течения ковида.

Проценко отметил, что людям придется существовать с ковидом в будущем, а прививка — единственный способ избежать тяжелой формы вируса. Если же позиция россиян будет пассивной, то не исключено, что у медиков «опять будет работа».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перенесшие ковид нередко страдают от искажения или полной потери обоняния. Как восстановить обоняние, рассказала инфекционист Светлана Малиновская. Так, эксперт советует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также держать в норме свое психическое здоровье.