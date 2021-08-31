Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Так, эксперт советует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также держать в норме свое психическое здоровье. Искажение запахов — на данный момент является самым частым последствием ковида, заявляет Малиновская. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перенесшие ковид нередко страдают от искажения или полной потери обоняния. Как восстановить обоняние, рассказала инфекционист Светлана Малиновская.

Так, по словам врача, кто-то из-за этого отказался от кофе и сменил зубную пасту, а кто-то теперь не может есть любимую еду.

Врач советует позаботиться о психологическом здоровье. Почаще гулять, может быть заняться йогой. Серьезные нарушения обоняния оборачиваются стрессом для организма, напомнила эксперт.