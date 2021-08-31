Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19

Перенесшие ковид нередко страдают от искажения или полной потери обоняния. Как восстановить обоняние, рассказала инфекционист Светлана Малиновская.
Так, эксперт советует изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами, а также держать в норме свое психическое здоровье. Искажение запахов — на данный момент является самым частым последствием ковида, заявляет Малиновская. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, по словам врача, кто-то из-за этого отказался от кофе и сменил зубную пасту, а кто-то теперь не может есть любимую еду.
Врач советует позаботиться о психологическом здоровье. Почаще гулять, может быть заняться йогой. Серьезные нарушения обоняния оборачиваются стрессом для организма, напомнила эксперт.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нельзя делать до и после прививки от коронавируса.