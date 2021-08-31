В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения

В Евросоюзе 70% взрослых полностью привились от ковида.

Сегодня в ЕС достигли важной цели в борьбе с распространением ковида. Так 250 миллионов европейцев являются обладателями иммунитета от вируса. Это настоящие достижение, отметили в Европейской комиссии. Об этом в Twitter сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она обратила внимание, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а новые мутации по-прежнему опасны для человека. Она призвала всех вакцинироваться, так как это единственный способ защитить себя и окружающих, отметила Ляйен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вспышка ковида возможна в сентябре-октябре. Так он считает исходя из нескольких факторов: возращение жителей России из отпусков и сезонный грипп.