В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения

В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения
Это настоящие достижение, отметили в Европейской комиссии. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Евросоюзе 70% взрослых полностью привились от ковида.

Сегодня в ЕС достигли важной цели в борьбе с распространением ковида. Так 250 миллионов европейцев являются обладателями иммунитета от вируса. Это настоящие достижение, отметили в Европейской комиссии. Об этом в Twitter сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она обратила внимание, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а новые мутации по-прежнему опасны для человека. Она призвала всех вакцинироваться, так как это единственный способ защитить себя и окружающих, отметила Ляйен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вспышка ковида возможна в сентябре-октябре. Так он считает исходя из нескольких факторов: возращение жителей России из отпусков и сезонный грипп.

вакцинация европа евросоюз коронавирус цель


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Евросоюзе вакцинировалось 70 процентов населения
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Стало известно, когда запустят «Северный поток — 2»
В Ленобласти 1 сентября ожидается до +18 градусов тепла
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Назван один из признаков рака легких
Инфекционист рассказала, как восстановить обоняние после COVID-19
В грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны