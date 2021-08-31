ВОЗ изучает колумбийский штамм коронавируса «мю»

Всемирная организация здравоохранения внесла колумбийскую мутацию ковида в список VOC («вызывающие опасение») для изучения. Ей дали краткое название «мю».
Штамм первый раз обнаружили в Колумбии в январе этого года. Сейчас по всему миру зарегистрировали около четырех тысяч случаев заражения именно этим штаммом — в основном в США. В Колумбии уже почти 40% выявленных случаев приходятся на штамм «мю». Об этом сообщает ТАСС.
Самыми опасными штаммами, которые внесены в этот список признаны южноафриканский вариант «бета», английский «альфа» и индийский «дельта».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Евросоюзе 70% взрослых полностью привились от ковида. Сегодня в ЕС достигли важной цели в борьбе с распространением ковида. Так 250 миллионов европейцев являются обладателями иммунитета от вируса. Это настоящие достижение, отметили в Европейской комиссии.