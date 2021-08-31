Полицейский спас девочку, у которой умерла мать, от падения из окна

Полицейский спас девочку, у которой умерла мать, от падения из окна
Сотрудник полиции получил ранение, спасая подростка от падения из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Вечером 31 августа сотрудник полиции спас девочку-подростка, которая собиралась выпрыгнуть из окна, не желая ехать в детский дом после смерти матери.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, во вторник в 18 часов вечера в полицию Выборгского района поступило заявление из органов опеки. Полицию попросили помочь доставить 13-летнюю девочку в учреждение для детей, лишившихся родителей. Ее нужно было забрать из квартиры на улице Композиторов.

Подростка должны были поместить в это учреждение после смерти ее матери.

Когда представители органов опеки и стражи порядка зашли в квартиру, школьница открыла окно на кухне и попыталась спрыгнуть с высоты третьего этажа. 33-летний полицейский успел поймать ее за ноги и попытался затащить обратно. В это время девочка схватила со стола кухонный нож и порезала шею правоохранителю.

Все живы, полицейскому оказали медпомощь. Сейчас с подростком работают органы опеки и инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец нанес своему другу более 150 ножевых ранений.

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