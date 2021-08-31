В Москве 12-летняя девочка попала в больницу и узнала о беременности

В Москве 12-летняя школьница забеременела от молодого человека, которому исполнилось 18. Она узнала о беременности, когда попала в больницу с аппендицитом.

Как сообщает «Московский комсомолец», девочку госпитализировали 29 августа с диагностированным аппендицитом. Во время обследования врачи выяснили, что юная пациентка на четвертой неделе беременности.

Медики передали информацию об этом правоохранителям. Мать школьницы пояснила, что ее дочь встречалась с 18-летним. Его допросили и в итоге выяснилось, что они переспали в начале августа, когда девочка на несколько дней вернулась в столицу с дачи, а затем уехала обратно.

Мать запрещает ей делать аборт и настаивает на родах. При этом отец школьницы с ними не живет. Сама девочка состоит на внутришкольном учете как неблагополучный ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейский спас девочку, у которой умерла мать, от падения из окна.