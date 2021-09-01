«Можно на диете»: Мясников раскрыл пользу сала для здоровья

Александр Мясников признался, что любит сало с детства. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников признался, что любит сало с детства. Фото: кадр из видео на Youtube

Сало можно употреблять даже во время диеты. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, не стоит отказываться от такого лакомства, но употреблять его нужно в умеренном количестве.

Мясников признался в эфире телеканала «Россия 1», что любит сало с детства. Во взрослом возрасте медик часто берет этот продукт с собой в походы.

Врач отметил, что исключение из рациона жиров позволяет похудеть быстро, однако на короткий срок. Как правило, через какое-то время вес возвращается обратно. Кроме того, в странах, где сало пользуется популярностью, реже случаются геморрагические инсульты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников раскрыл причину ранней деменции у россиян. Деменция все чаще развивается не у граждан преклонного возраста, а у пациентов от 18 до 65 лет.