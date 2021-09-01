В День знаний за парты в Петербурге сядут более полумиллиона школьников

Градоначальник Петербурга поздравил с Днем знаний школьников, студентов, учителей и преподавателей, а также рассказал, какие учреждения открываются в Северной столице в честь начала нового учебного года.

Как сообщает пресс-служба губернатора 1 сентября, в текущем году, будет открыто 12 школ. Девять из них распахнули свои двери уже сегодня, в День знаний.

Отмечается, что в Приморском районе появилось сразу четыре учреждения для школьников. Все они оснащены большими спортивными залами и бассейнами, мастерскими и студиями.

Юных жителей в Петербурге становится с каждым годом больше. Сегодня за парты сядут более 550 тысяч школьников. На 16,5 тысяч больше, чем в прошлом году. В наших вузах учатся более 300 тысяч студентов. В колледжах – 110 тысяч учащихся, — заявил глава города.

Беглов отметил, что ежегодно в городе на Неве открываются новые учреждения дополнительного образования, большая часть которых работает бесплатно. Так, 1 сентября 2021 года начнут свою работу еще четыре центра цифрового образования. Кроме того, откроется второй в городе кванториум.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 сентября петербургских школьников бесплатно пустят в зоопарк.