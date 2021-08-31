1 сентября петербургских школьников бесплатно пустят в зоопарк

1 сентября петербургских школьников бесплатно пустят в зоопарк
1 сентября в Ленинградский зоопарк школьники смогут попасть бесплатно. Фото: Ленинградский зоопарк

В День знаний, 1 сентября, школьники Северной столицы смогут абсолютно бесплатно посетить зоопарк.

Об этом сообщается 29 августа в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК».

Так, учреждение приглашает школьников посетить животных 1 сентября. В честь Дня знаний вход в зоопарк будет свободным.

Чтобы бесплатно пройти в зоопарк необходимо будет показать ученический билет.

Посетителям будут доступны маршрутные игры-квесты, интерактивная программа «Животные в истории великих путешествий» и лекция с прирученными животными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Ленинградский зоопарк показал, как лемур катается на черепахе. Летом рептилии и приматы живут в одном вольере.

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