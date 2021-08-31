1 сентября петербургских школьников бесплатно пустят в зоопарк

В День знаний, 1 сентября, школьники Северной столицы смогут абсолютно бесплатно посетить зоопарк.
Об этом сообщается 29 августа в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК».
Так, учреждение приглашает школьников посетить животных 1 сентября. В честь Дня знаний вход в зоопарк будет свободным.
Чтобы бесплатно пройти в зоопарк необходимо будет показать ученический билет.
Посетителям будут доступны маршрутные игры-квесты, интерактивная программа «Животные в истории великих путешествий» и лекция с прирученными животными.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что Ленинградский зоопарк показал, как лемур катается на черепахе. Летом рептилии и приматы живут в одном вольере.